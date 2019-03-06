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ثقافة

غدا.. رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية في معرض بالإسكندرية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية غدا /الخميس/ بالتعاون مع مؤسسة (عدسة) لفنون الفوتوغرافيا التابعة للاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا، معرضا فنيا بعنوان (رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية)، للدكتورة سلمى عبدالمنعم ، بقاعة التحرير بمقر المركز وسط الاسكندرية .

وقالت الفنانة الدكتورة سلمى عبدالمنعم - في تصريح - إن المعرض يقدم رؤية فنية مبتكرة تقوم على استلهام علاقات تشكيلية بواسطة الضوء وفن الفوتوغرافيا من تكوينات ورقية، واكتشاف أبعاد مستحدثة سواء بالحذف أو الإضافة للورق وتكوين طبقات وأشكال مختلفة.

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