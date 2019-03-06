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منوعات

بعد جفافه لسنوات.. نهر يبتلع جثة طفل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
شيرين عادل
كشف موقع "روسيا اليوم" عن محاولة فرق الإنقاذ السورية العثور على جثة الطفل محمد درويش، الذي غرق في نهر الغمقة في مدينة طرطوس.

وذكرت مصادر في المحافظة لـ RT أن الطفل (9 سنوات) كان يحاول استعادة كرته التي سقطت قرب المجرى، حين جرفته المياه، وتشير إلى أن بعض الذين كانوا في المكان وصلوا قبل الشرطة والضفادع البشرية، وحاولوا إنقاذه لكن سرعة جريان الماء، والمياه المتعكرة، حالت دون ذلك، وهو أيضًا ما واجه فرق الإنقاذ التي ما زالت تحاول انتشال الجثة.

وكان النهر طيلة السنوات الماضية، شبه متوقف عن الجريان، حيث كان الأطفال يلعبون بالقرب منه، دون أي خطورة، إلا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والمحافظة، خلال الأيام الماضية، أعادت للنهر حيويته. ونعت أسرة الطفل فقيدها على صفحات الفيسبوك، مع صور له.

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