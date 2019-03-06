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محافظات

مياه القناة تواصل أعمالها لرفع مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
انجي هيبة
واصلت مياه القناة، أعمال رفع مياه الأمطار، بالتنسيق مع أجهزة محافظة الإسماعيلية وتواجد اللواء حمدى عثمان المحافظ الذى تابع مشكلة بدرومات مساكن الشيخ زايد.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، بسرعة حل مشكلة أصحاب البدرومات وتم تكثيف أعمال سيارات مواجهة السيول وسحب مياه الأمطار.

وتم رفع كميات كبيرة جدا من التراكمات التى خلفتها الأمطار بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة، ومشاركة نائب المحافظ وسكرتير عام وسكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام التضامن الإجتماعى.
مياه القناة تواصل أعمالها لرفع مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية
مياه القناة تواصل أعمالها لرفع مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية
مياه القناة تواصل أعمالها لرفع مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية
مياه القناة تواصل أعمالها لرفع مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية

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