مواجهة باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد تتصدر عناوين الصحف الفرنسية

اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم /الأربعاء/ بمواجهة إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب الأمراء بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد التي يدخلها الفريق الفرنسي بأفضلية الفوز بثنائية خارج ملعبه على "الشياطين الحمر"، بجانب توديع حامل لقب البطولة فى السنوات الثلاثة الأخيرة ريال مدريد للبطولة بعد هزيمته على ملعبه 4-1 أمام أياكس الهولندى رغم فوزه خارج ملعبه فى لقاء الذهاب 2-1.



وقامت صحيفة ليكيب، بتحفيز لاعبي باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر يونايتد بعنوان (مهمة يجب أن تنتهي). وعن هزيمة الريال ذكرت الصحيفة (أياكس يحطم ريال مدريد).



أما صحيفة (20 دقيقة)، فخرجت بعنوان (آنخيل دي ماريا.. ملاك يحمي باريس سان جيرمان). وكتبت صحيفة (لوموند) "في باريس سان جيرمان.. مزعج لكنه من العناصر المهمة، إنه ماركو فيراتي".



وركزت صحيفة مجلة (فرانس فوتبول) - عبر موقعها الإلكتروني - على هزيمة الريال، وقالت "أياكس أمستردام يصنع التاريخ في البرنابيو".



وأضافت الصحيفة - في إشارة لتأهل توتنهام الانجليزى على حساب بوروسيا دورتموند - "لا توجد معجزات في دورتموند.. لقد سقط أمام توتنهام هوتسبير".

