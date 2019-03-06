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شاهد.. نائب: طالبت بحصص توعية بالمدارس من أخطار الألعاب الإلكترونية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن مجتمعنا أصبح بحاجة بشكل ضروري وملح لأن يكون هناك توجيه للأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التوجيه لابد أن يكون بالتوعية وليس بالمنع.

وأردف "غلاب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، أنه قد توجه بطلب لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بضرورة تخصيص حصة دراسية للتوعية من مخاطر الألعاب الإلكترونية، للحد من تلك الظواهر، وتوعيتهم بأخطار مثل تلك الألعاب.

وتابع "غلاب" أن هناك الكثير من البلاد الأجنبية تقوم بتوعية الطلاب بمثل تلك الحصص، حيث أن تلك الألعاب أصبحًا جزءً لا يتجزء من حياة الطالب اليومية.

وأكد النائب دعمه الكامل لوزير التربية والتعليم في كافة الخطوات التي يتخذها لتطوير ودعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه لابد أن يتم توجيه جزء من هذا الدعم للتوعية من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

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