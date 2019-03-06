عبير صبري: العمل بلجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية صعب.. فيديو

قالت الفنانة عبير صبري، إن إقامة الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مهمة جدا لكى يرى المشاهدون العرب سينما مختلفة خاصًة السينما الأسيوية لما تتمتع به من زخم فنى.



وأوضحت "صبري" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، أن عملها فى لجنة تحكيم المهرجان صعب خاصًة أن اللجنة تشاهد أكثر من فيلم فى اليوم، مشيرًة إلى أنها ليس لديها أهداف ولكن تختار أفضل ما يعرض عليها.



وعن أحدث أعماله، أشارت إلى أنها تشارك في مسلسل محمد عادل إمام الجديد المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، كما أنها تستكمل حاليا تصوير الفيلم السينمائى "زنزانة 7".



