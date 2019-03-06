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حوادث

عامل وجزار يشعلان النار في بعضهما بمشاجرة بسبب سب الأم بقليوب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:10 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شهدت قرية قلما بقليوب مشاجرة بين عامل دوكو وجزار استخدم فيها البنزين المشتعل والأسلحة البيضاء أثناء معاتبة الثاني للأول على سب والدته فأسفرت عن إصابة الاثنين بحروق شديدة وطعنات بجميع أنحاء الجسد فتم نقلهما إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى قليوب بوصول "عيد. م.ح" 39 سنة عامل دوكو و"حامد. ح.ع" 36 سنة جزار مصابين بحروق شديدة وحالتهما خطرة.

وتبين قيام الأول بالتعدي على والدة الثاني بالسب والشتم ولدى حضور الثاني لمعاتبة الأول حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض وإلقاء زجاجات بنزين مشتعل على بعضهما وتمزيق جسد بعضهما البعض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة رقم 4459 جنح مركز قليوب وتولت النيابة العامة التحقيق.

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