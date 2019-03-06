وزير التعليم العالي: الاستفادة من المشروعات البحثية لدفع عجلة التنمية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.



جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة مها الدملاوي مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



ولفت الوزير إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.

ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على ضم اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن اللجان العلمية الدائمة الخاصة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.