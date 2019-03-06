ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم العالي: الاستفادة من المشروعات البحثية لدفع عجلة التنمية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية بالدولة وخدمة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة مها الدملاوي مدير المدينة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ولفت الوزير إلى حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمي، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها لمنتج.
ووافق المجلس، خلال الاجتماع، على ضم اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن اللجان العلمية الدائمة الخاصة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: خطة شاملة لحصر احتياجات المناطق الصناعية ببرج العرب

«تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية» ينظم ورشة عمل «آليات ربط البحث العلمي بالصناعة»

وزير التعليم العالي يطالب بتشكيل لجنة لتقييم أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

التعليم العالي: الشفافية محور أساسي في منح الدرجات العلمية للباحثين

ترشيحاتنا

تعرف على سعر متر الوحدات السكنية في أغلى 7 مناطق داخل العاصمة

كوب من هذا المشروب يمنحك عظاما أقوى وأكثر صحة

جماهير ريال مدريد تواصل ثورتها ضد بيريز

بث مباشر .. مباراة روما وبورتو لخطف بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو

جمل يضرب عن الطعام بعد وفاة صاحبه .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟