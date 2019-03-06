انهيار 3 منازل بسبب تطهير مصرف في قرية أبو جندير بالفيوم

وقع انهيار لبعض حوائط 3 منازل بقرية أبو جندير بمركز أطسا بمحافظة الفيوم فجر اليوم ، دون حدوث أى إصابات فى الأرواح.





تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة أطسا بالحادث.





تبين من التحقيقات تصدع 3 منازل متلاصقة ومطلة على إحدى المصارف بقرية أبو جندير مركز أطسا.





وأكدت المعاينة التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا أن سبب تصدع المنازل وانهيار بعض حوائطها لقيام أحد الاهالى بأستخدام حفار لتطهير إحدى المصارف الزراعية، ما أدى إلى حدوث التصدعات وانهيار حوائط المنازل الثلاثة.





تم اخلاء المنازل الثلاثة من السكان وأخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا بإعداد تقرير عاجل عن المنازل الثلاثة.



