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وفاة أيقونة المصارعة كينج كونج بوندي عن عمر يناهز 62 عاما

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
كريم جمال
توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أسطورة المصارعة الحرة العالمية كينج كونج بوندي عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد ساعات قليلة من حديثه عبر تويتر عن مشاركته في حفل توقيع أوتوجرافات المعجبين.

واسم "كينج كونج بوندي" الحقيقي هو كريستوفر ألان باليس، ويبلغ وزنه 458 رطلًا وطوله 6 أقدام، وكان قد بدأ مسيرته فى عالم المصارعة مع اتحاد WWF في عام 1981.

ولا تنس مباراته فى عام 1984 ضد جونز، عندما تغلب عليه فى 9 ثوان فقط في عرض راسلمانيا الأبرز من كل عام، وابتعد عن المصارعة من 1988- 1994 حتى نازل أندرتيكر في عرض راسلمانيا عام 1995، ومن ثم ابتعد عن الحلبة واتجه لعالم التمثيل.

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