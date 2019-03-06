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عودة 603 مصريين من ليبيا وعبور 370 شاحنة عبر منفذ السلوم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:38 ص
عودة 603 مصريين من
عودة 603 مصريين من ليبيا وعبور 370 شاحنة عبر منفذ السلوم
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، 603 مصريين، بينهم 540 سافروا بصورة شرعية، و63 بصورة غير شرعية، كما عبرت 370 شاحنة في الاتجاهين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم /الأربعاء/ ـ" إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1069 شخصا عبر المنفذ، منهم 279 مصريا و790 ليبيا، وإنهاء إجراءات مغادرة 187 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة إلى منفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 183 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري".

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