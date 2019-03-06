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برلمان

بكري يحذر من ترك الصحف القومية عرضة للأزمات المالية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أهمية الصحف القومية والتي تمثل مسألة أمن قومي، مشددا على ضرورة عدم ترك هذه الصحف والمؤسسات القومية عرضة للأزمات المالية والإدارية.

وقال "بكري"، في تصريحات لـ "صدى البلد": "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة من الحكومة يتم من خلالها إعادة هيكلة الصحف القومية، مع عدم الإخلال بالحفاظ على العاملين بتلك الصحف".

وطالب النائب، بوضع خطة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، كونها تمثل موردا هاما للصحف القومية.

كما شدد عضو البرلمان أيضا على ضرورة دعم ومساندة الصحف الصادرة مطلع القرن الحالي، والتي لا تقل في وطنيتها عن الصحف القومية.

وكلف رئيس مجلس الوزراء الحكومة بتقديم تصورات وخطط لتطوير مؤسسات الصحف القومية مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

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