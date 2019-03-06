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شاهد.. مدحت العدل يوجه رسالة لـ لطفي لبيب وهالة صدقي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
آيات أحمد
هنأ المنتج مدحت العدل، الفنان لطفى لبيب، والفنانة هالة صدقى، على التكريم فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، قائلًا " لطفى لبيب صديقي وأستاذي، بالإضافة إلى هالة صدقي".


وأضاف العدل فى لقاء خاص ببرنامج " يوم جديد" المذاع على فضائية " الغد"، التكريم كان للمهرجان قبل أن يكون لهما، مؤكدًا أن التكريم جاء متأخرًا وكان يجب أن يكرموا قبل هذا التوقيت.

ووجه رسالة هامة للفنانين لطفى لبيب، وهالة صدقى، قائلًا " تستاهلوا أكتر من كده وعقبال ما تاخدوا أوسكار وتتكرموا فى أمريكا".

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