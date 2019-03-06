أول سنة صيام وفن التعامل مع الأطفال.. بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لطلاب مدرسة السلام الوليدية المشتركة، حيث نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص أنشطة متنوعة تضمنت عرض لمجموعة من أفلام الملتقى الدولي لسينما الأطفال منها فيلم "أول سنة صيام" الذي يحارب الكذب ويرسخ للقيم الحميدة، وفي الختام ناقش الأطفال الأفلام التي تم عرضها.



أعقب ذلك فقرات ترفيهية للتلاميذ التى تم إعدادها من خلال القصر وفرقة الماسكات وقراءة حرة بالمكتبة ومسابقة ثقافية وتوزيع جوائز للأطفال، تلاها مجموعة من الورش الفنية تناولت إعادة تدوير لخامات البيئة وعمل هدايا لعيد الأم ، بالإضافة إلى ورشة للتدريب علي لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الإعاقات السمعية.