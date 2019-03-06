هل يجب غُسل القدم 3 مرات في الوضوء؟ مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يجب على المسلم عند الوضوء في السنن أو الفرائض غسل الأعضاء مرة واحدة تكفي، وعند اتباع السنُة فتجب مثنى مثنى أو ثلاثة ثلاثة.





وأضاف "عاشور"، في إجابته عن سؤال «هل من الضروري غُسل القدم ثلاث مرات أم مرة واحدة تكفي؟»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تخفيفًا على أصحاب الأعذار والمرضى، وكذلك حال قلة وجود الماء، مُشيرًا إلى أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة على المذهب الصحيح المختار، ولكن من السنة أن تكون 3 مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة.



