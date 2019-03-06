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متخصصة في الشأن الإفريقي: تصاعد في العنف بليبيا ..فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:07 م
صدى البلد
مي محمد
أكدت أسماء الحسيني، المتخصصة في الشأن الإفريقي، أن هناك تغييرات كبيرة وخطيرة تجري داخل ليبيا، مشيرة إلى أن هناك تصاعدا في الفوضى والعنف المسلح.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إلى أن الأوضاع في ليبيا لم تعد قاصرة عليها وحدها، بل أصبحت تؤثر على دول الجوار بشكل كبير.

وأوضحت أن التنسيق مع دول جنوب ليبيا أمر مهم للغاية، حيث أن أوضاع الجنوب الليبي والفوضى بداخله يعد مدخلا لفوضى عارمة في ليبيا بأكملها، إضافة إلى أنها ستؤثر على أى تسوية تريد أن تقوم بها دول الجوار ليبيا وهم مصر والجزائر وتونس.

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