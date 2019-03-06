متخصصة في الشأن الإفريقي: تصاعد في العنف بليبيا ..فيديو

أكدت أسماء الحسيني، المتخصصة في الشأن الإفريقي، أن هناك تغييرات كبيرة وخطيرة تجري داخل ليبيا، مشيرة إلى أن هناك تصاعدا في الفوضى والعنف المسلح.





وأشارت، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، إلى أن الأوضاع في ليبيا لم تعد قاصرة عليها وحدها، بل أصبحت تؤثر على دول الجوار بشكل كبير.



