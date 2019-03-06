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شاهد.. إضاءة أبو الهول بالنار خلال العشرينيات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "يوم جديد" والمذاع عبر فضائية "الغد" ،اليوم الأربعاء، تقريرًا حول كيف كان يضاء أبو الهول بالنار خلال العشرينات قبل دخول الكهرباء إلى مصر.

وقال سمير الغزولى مصور صحفى ، إنه يتم إشعال النيران حول أبو الهول عند دخول الليل من خلال إشعال الخشب بالجاز وذلك لأن جميع الوفود العربية والأجنبية كانت تأتى لكى تراه .

وأشار "الغزولى" إلى أنه كان يتم إنشاء مسرح عند أبو الهول لعرض عليه عروض فنية وثقافية للحاضرين من الوفود مثل فرقة رضا مما يؤدى إلى انبهار جميع الوفود .

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