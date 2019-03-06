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أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعلن عن إجراءات جديدة في انتخابات التجديد النصفي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أعلن الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن إجراءات جديدة بشأن العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقي طلبات الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة العامة بالقاهرة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، وكذا الزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بمقر اللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة بالقاهرة. 

وأوضح "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن ذلك الإجراء يأتي للتيسير علي الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخابات النقيب وستة من أعضاء المجلس، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 15 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء المقبل 12 مارس، ويمكن إرسال الطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني للنقابة.

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