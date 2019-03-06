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حوادث

تجربة لإبطال روبوت مفعول عبوتين ناسفتين.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:10 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
قام رجال المفرقعات بإبطال مفعول عبوتين ناسفتين عثر عليهما داخل سيارة، من خلال الروبوت، وذلك فى بيان عملى خلال احتفالية وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية.

يذكر أن وزارة الداخلية أقامت اليوم، الأربعاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبحضور عدد من مساعدى الوزير وأسر شهداء ومصابى الحماية المدنية.

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