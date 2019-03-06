تعليق مؤثر من المستكاوي عقب وداع ريال مدريد لـ دوري أبطال أوروبا

علق حسن المستكاوي، الناقد والمحلل الرياضي، على هزيمة ريال مدريد أمام أياكس بنتيجة "4-1"، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، ليودع البطولة التي حمل لقبها في المواسم الثلاث الماضية.



وكتب المستكاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفرق الكبيرة قد تمرض لكنها لا تموت، ومع ذلك الصحافة الإسبانية خرجت بعناوين قاسية بعد هزيمة الريال أمام أياكس في سانتياجو برنابيو، ومنها عنوان: هنا يرقد ريال مدريد!".



يذكر أن ريال مدريد في الموسم الحالي، خسر لقب السوبر الأوروبي وخرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، بينما يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني ويبتعد عن الصدراة بـ12 نقطة.

