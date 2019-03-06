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اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
أ ش أ
عقد وزراء الخارجية العرب، جلسة تشاورية مغلقة بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قبيل انطلاق الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الصومال في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

تأتي الجلسة التشاورية لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية التي تعقد برئاسة الصومال خلفا للسودان.

ويناقش المجلس عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري.

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