برنامج غذائي للاعبي الأهلي في الكونغو

حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاجتماع مع الشيف محمد الدالي؛ لتجهيز البرنامج الغذائي للاعبي الفريق خلال فترة التواجد في الكونغو.



وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر اصطحاب الشيف محمد الدالي برفقة بعثة الأهلي في الكونغو؛ للاطمئنان على جودة ونوعية الطعام، وتفادي أي عقبات في هذا الشأن.



وحدد طبيب الفريق مع الشيف الدالي كافة تفاصيل البرنامج الغذائي الخاص بوجبات الفريق والمشروبات خلال مدة التواجد في الكونغو وفقا لجدول زمني، ولتفادي الرطوبة ودرجة الحرارة المرتفعة هناك.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.