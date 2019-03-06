تعرفى على أسس التغذية السليمة للأطفال..فيديو

قالت خبيرة التغذية، لميس مراد، إن التغذية السليم للأطفال تبدأ من بداية الحمل، مؤكدة أن الطفل يستمد التغذية من جسد الأم والفيتامينات التى تتناولها الأم ويستفيد منها الطفل طوال فترة الرضاعة.



وأضافت خبيرة التغذية فى لقاء خاص ببرنامج " يوم جديد" المذاع على فضائية " الغد"، أنه يجب اعتماد الطفل على الرضاعة الطبيعية فى أول 4 أشهر من عمر الطفل،مشيرة إلى أنه من الممكن إدخال بعض الأطعمة البسيطة بعد 4 أشهر الاولى.





وتابعت أنه يجب عدم إطعام الأطفال حلويات وسكريات فى أول 5 سنوات، موضحة أن الأطفال يحتاجون لفيتامين d منذ اليوم الأول من الولادة لكى يحميهم من تقوس الساقين.