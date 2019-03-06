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رياضة

تطعيم يومي لبعثة الأهلي بالكونغو ضد الملاريا

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:08 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
حدد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،موعدا يوميا للبعثة للتطعيم ضد الملاريا طوال فترة تواجدها في الكونغو.

وشدد محمود على جميع أفراد البعثة بضرورة تناول التطعيمات بشكل يومي طوال مدة التواجد في الكونغو؛ تفاديا لمرض الملاريا الأكثر انتشارا هناك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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