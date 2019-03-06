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أخبار البلد

غدا .. الهلال الأحمر ينظم احتفالية لاستعراض دور المرأة السيناوية في المجتمع

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
ينظم الهلال الأحمر المصري احتفالية كبرى غدا الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لإبراز دور السيدات في المجتمع، خاصة وأن يوجد نساء لعبن أدوارا غير عادية في تاريخ مجتمعاتهن من أجل حق النساء في المساواة في الحقوق والواجبات، كما يوجد العديد من السيدات نماذج ناجحة في المجتمع ومعيلات لأسرهم.

وتأتي احتفالية الهلال الأحمر المصري، إيمانا بدور المرأة وتاريخها في خدمة المجتمع المصري، حيث يحتفل الهلال هذا العام بكل امرأة مصرية ولكنه يحتفي بشكل خاص بالمرأة السيناوية التي تمر بظروف غير عادية وتقف صلبة تحمي نفسها وابنائها ومجتمعها من أجل حياة أفضل.

وستشهد الاحتفالية كل من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومتطوعي الهلال الأحمر والعديد من الشخصيات العامة ونماذج من السيدات الناجحة.

كما سيتم افتتاح معرض عن منتجات المرأة السيناوية وكذلك السيدات المستفيدات مِن أنشطة الهلال الأحمر المصري ويقومون بتصنيع منتجات الحرف اليدوية كما سيضم المعرض منتجات السيدات المهاجرين من بعض الدول الأفريقية وسوريا.

وأكدت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصري، أن الاحتفالية تمثل يومًا خاصًا في حياة المرأة، لما تقدمه من أعمال تفيد المجتمع خاصة المرأة السيناوية التي تحملت الكثير من أجل الصمود تجاه مجتمعها وتربية أبنائها، لافتة إلى أن هذه الاحتفالية ستلقى الضوء أيضا على إنجازات السيدات النجاحات في أعمالهن، حيث يكون هذا اليوم فرصة لدعم حقوق المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات، خاصة وأن المرأة عضو فعال في المجتمع كما أن النساء يضطلعن بدور حاسم في مساعدة أسرهن ومجتمعاتهن.

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