تسرب غاز الكلور يصيب 12 طالبا باختناق في الإسكندرية.. وإخلاء مجمع مدارس السيوف

أصيب 12 طالبًا بمجمع مدارس السيوف بالإسكندرية، صباح اليوم، الأربعاء، لتسرب غاز الكلور بمحطة مياه السيوف نتيجة حدوث شروخ مفاجئة في أحد الخطوط الناقلة لغاز الكلور لأجهزة الحقن المغذية لمراحل إنتاج المياه.



وقال يوسف الديب، رئيس إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، إنه جرى إخلاء مجمع مدارس السيوف بعد تسرب غاز الكلور، ما أدى إلى إصابة 12 طالبًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطلبة بسبورتنج، واتُخذ اللازم لهم.