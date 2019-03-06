الصين تأمل في تحقيق السلام والاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها في ليبيا

أعربت الصين اليوم /الأربعاء/ عن أملها في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها هناك.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فائر السراج اتفاقه وقائد الجيش الوطني "خليفة حفتر" على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الجاري.



وقال كانغ إن الصين تأمل في إحراز تقدم على صعيد التسوية السياسية للأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن بكين ترحب بالحل المكون من ثلاث خطوات الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين هناك.