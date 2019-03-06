برلماني: التأمين الموحد يضمن مستوى معيشيا جيدا للعاملين وأصحاب المعاشات

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمشروع قانون التأمين الشامل والموحد، والذي يهدف الى تنظيم نشاط التأمين في مصر، وتحسين المعاشات والأجور التأمينية، وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.



وأوضح "بركات"، في بيان له، أن القانون يساهم في خلق شبكة أمان للمجتمع المصري عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية ضد الأخطار الناتجة عن ممارسة بعض المهن، كما يضمن مبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات بما يضمن للمتقاعدين حياة كريمة، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.



وأضاف أنه يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يحسن من الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة والمهمشة، وزيادة معدلات الإدخار الوطني بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وأكد ضرورة أن يضمن القانون الجديد القضاء على التفاوت الكبير في الاجور والمعاشات بين العاملين بمختلف القطاعات، بالاضافة الى حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على المشاركة في النظام التأميني الجديد.