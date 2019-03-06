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غرفة صناعة الملابس: مصر تنتج الملابس بتكلفة أقل من الصين وتركيا.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:03 م
صدى البلد
مي محمد
قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الصناعة الملابس الجاهزة، إن ظروف صناعة الملابس الجاهزة في مصر تشهد حالة من التحسن بشكل كبير للغاية فيما يتعلق بحجم التطور الذي حدث في هذه الصناعة.

وأضاف "عبد السلام"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم، الأربعاء، أنه اعتبارا من 1 يناير 2016 ومنذ تاريخ إصدار قانون 43 من جانب وزير الصناعة، تم ترشيد استهلاك استيراد الملابس الجاهزة، منوها بأن هذا القرار سمح بشكل كبير للعاملين في الصناعات الجاهزة البدء بالتطور والعمل على أنفسهم سواء على مستوى الآلات والمعدات والفكر.

ونوه رئيس غرفة الصناعة الملابس الجاهزة، بأن المستهلك المصري اليوم لديه قناعة بأن المنتج المصري يتميز بذات الجودة والذوق في الملابس المستوردة، موضحا أن مصر تنتج الملابس بتكلفة أقل من دولتي الصين وتركيا بشكل كبير.

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