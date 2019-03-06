الجندي: مصر وتونس والجزائر يبذلون جهودا مكثفة لدعم المؤسسات الشرعية الليبية

أعلن النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، تأييده للبيان المشترك لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بعد انتهاء الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا فى القاهرة، مؤكدين التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.



وأشاد "الجندى"، فى بيان له أصدره، اليوم، من جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، برؤية وزراء خارجية الدول الثلاثة على أهمية الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية بشكل صحيح فى العاصمة الليبية طرابلس، مشددين على دعمهم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا ، ورفضهم لكافة التدخلات الخارجية فى الشأن.



وقال النائب مصطفى الجندى: إن اشادة وزير الخارجية التونسى بدور مصر داخل ليبيا والتأكيد على توحيد الجيش الليبيى،وكذلك الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الأخرى إنما هو دليل قاطع على الدور المهم والمحوري الذى تقوم به القاهرة بشأن الأزمة الليبية.



كما أشاد بتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية على أهمية وضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بأيدى الأشقاء الليبين أنفسهم، وانه يتم رصد تمويلات الميلشيات والمنظمات المتطرفة فى ليبيا وإن الحل " الليبى - الليبى " كفيل بمواجهة التحديات فى تلك الأزمة، إضافة إلى رفض السفير سامح شكرى للتدخلات الخارجية وترحيبه بكل الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق السياسى ونتفق مع جهود المبعوث الأممى، ونحن على تواصل مستمر مع المبعوث الأممى والأطراف الدولية الفاعلة للعمل على إرساء الاستقرار فى ليبيا".



وقال إن الثلاثى مصر وتونس والجزائر يبذلون جهودًا مكثفة لدعم المؤسسات الشرعية الليبية وهناك مساعى لأن يكون الحل الليبى بعيدًا عن الممارسات العسكرية والعنف وأن المؤسسات الليبية تمر بوضع استثنائى وخاصة فى ظل وجود الميلشيات مطالبا من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة بذل المزيد من الجهود مع مصر وتونس والجزائر حتى يتم حل الأزمة الليبية ويعود الأمن والاستقرار لليبيا مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.