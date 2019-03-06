ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أصل الحكاية

البكباشي محمد كامل.. قصة مأمور شرطة أسيوط المنحاز لثورة 19 فأعدمه الإنجليز

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:37 م
صدى البلد
إيهاب عمر
"الشرطة والشعب إيد وحدة" لم يكن مجرد شعار بل كان واقعا في ثورة 1919 بعدما التهبت الثورة ووصلت إلى محافظة أسيوط، حيث أمر البكباشي محمد كامل مأمور بندر أسيوط بفتح غرفة السلاحليك أمام الأهالي حتى يتسلحون لمواجهة قوات الانجليز ولم يتخوف على منصبه أو محاكمته في ذلك الوقت بل وضع كرامته وبلده أمامه ضد جحافل الاحتلال البريطاني ومات شهيدا بعد ان حكم عليه عسكريا بالإعدام رميا بالرصاص.

في هذا التقرير نرصد بطولة البكباشي محمد كامل مأمور بندر أسيوط في ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919 ..

بعد اعتقال سعد زغلول ورفاقه ونفيهم بجزيرة مالطة خرج الأهالي بمحافظة أسيوط في مظاهرات غاضبة ضد قوات الاحتلال البريطاني ودارت معارك طاحنة بين الأهالي العزل وقوات الاحتلال المحصنة بأسلحتها وكان وقتها كان البكباشي محمد كامل مأمور لبندر أسيوط، والذي لم يتردد لحظة في الوقوف بصف الأهالي جنبا لجنب في مواجهة الغزو الإنجليزي وقرر فتح غرفة السلاحليك أمام الأهالي للتسلح لمقاومة قوات الاحتلال.

وظلت المعارك الطاحنة بين الأهالي وقوات الاحتلال بأسيوط مرددين هتافات "الاستقلال التام أو الموت الزؤام" وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص على الأهالي وقامت القوات باعتقال المحامي "أحمد علوان ، و محمود بسيوني ، و محمد محفوظ باشا" وفور علم الثوار بأنباء عن إهانتهم في معتقل الاحتلال، قام الثوار بتشكيل مجموعات وقاموا بمهاجمة معسكرات الإنجليز والذي سقط فيه المئات من الشهداء على يد قوات الاحتلال مما زاد الثوار صلابة وإصرار على المقاومة وجعل سلطات الاحتلال البريطاني تضطر إلى جمع الجالية البريطانية في مبنى المدرسة الثانوية وفرضوا عليها سورا حديديا.

وقامت سلطات الاحتلال البريطاني بمحاكمة البكباشي محمد كامل أمام المحكمة العسكرية بأسيوط بتهمة التحريض على مهاجمة قوات الاحتلال البريطاني وتسليح الثوار ببنادق البوليس يوم 23 مارس 1919 لمهاجمة قوات الاحتلال البريطاني التي تؤمن الطريق بمنطقة الوليدية حتى مدرسة الامريكان.

ودفع البكباشي محمد كامل عن نفسه التهمة بأن جموع المتظاهرين هاجموا البندر وطلبوا منه تسليمهم أسلحة البوليس والخفراء وقام بالاتصال بالمدير "محمد علام باشا" فنصحه بعدم مقاومة الثوار وتركهم يقتحمون قسم الشرطة واستولوا على الاسلحة واستشهد بـ " محمد علام باشا " ولكن جاءت شاهدته على غير ما ذكره البكباشي محمد كامل فحكمت عليه المحكمة العسكرية بالاعدام، وتم اعدامه رميا بالرصاص يوم الثلاثاء 10 يونيو 1919.

ترشيحاتنا

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

أحياء الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة السلوم

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو

بيان عاجل من الجيش الجزائري حول الأوضاع الأمنية

تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل حادث تسرب الغاز بمجمع مدارس السيوف

القومي للبحوث: اللسع بالنحل يخلصك من آلام الظهر المزمنة

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

تعرف على تفاصيل إصابة نجم الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو
الصحة: علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار بتكلفة مليار و93 مليون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟