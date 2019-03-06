البكباشي محمد كامل.. قصة مأمور شرطة أسيوط المنحاز لثورة 19 فأعدمه الإنجليز

"الشرطة والشعب إيد وحدة" لم يكن مجرد شعار بل كان واقعا في ثورة 1919 بعدما التهبت الثورة ووصلت إلى محافظة أسيوط، حيث أمر البكباشي محمد كامل مأمور بندر أسيوط بفتح غرفة السلاحليك أمام الأهالي حتى يتسلحون لمواجهة قوات الانجليز ولم يتخوف على منصبه أو محاكمته في ذلك الوقت بل وضع كرامته وبلده أمامه ضد جحافل الاحتلال البريطاني ومات شهيدا بعد ان حكم عليه عسكريا بالإعدام رميا بالرصاص.



في هذا التقرير نرصد بطولة البكباشي محمد كامل مأمور بندر أسيوط في ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919 ..



بعد اعتقال سعد زغلول ورفاقه ونفيهم بجزيرة مالطة خرج الأهالي بمحافظة أسيوط في مظاهرات غاضبة ضد قوات الاحتلال البريطاني ودارت معارك طاحنة بين الأهالي العزل وقوات الاحتلال المحصنة بأسلحتها وكان وقتها كان البكباشي محمد كامل مأمور لبندر أسيوط، والذي لم يتردد لحظة في الوقوف بصف الأهالي جنبا لجنب في مواجهة الغزو الإنجليزي وقرر فتح غرفة السلاحليك أمام الأهالي للتسلح لمقاومة قوات الاحتلال.



وظلت المعارك الطاحنة بين الأهالي وقوات الاحتلال بأسيوط مرددين هتافات "الاستقلال التام أو الموت الزؤام" وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص على الأهالي وقامت القوات باعتقال المحامي "أحمد علوان ، و محمود بسيوني ، و محمد محفوظ باشا" وفور علم الثوار بأنباء عن إهانتهم في معتقل الاحتلال، قام الثوار بتشكيل مجموعات وقاموا بمهاجمة معسكرات الإنجليز والذي سقط فيه المئات من الشهداء على يد قوات الاحتلال مما زاد الثوار صلابة وإصرار على المقاومة وجعل سلطات الاحتلال البريطاني تضطر إلى جمع الجالية البريطانية في مبنى المدرسة الثانوية وفرضوا عليها سورا حديديا.



وقامت سلطات الاحتلال البريطاني بمحاكمة البكباشي محمد كامل أمام المحكمة العسكرية بأسيوط بتهمة التحريض على مهاجمة قوات الاحتلال البريطاني وتسليح الثوار ببنادق البوليس يوم 23 مارس 1919 لمهاجمة قوات الاحتلال البريطاني التي تؤمن الطريق بمنطقة الوليدية حتى مدرسة الامريكان.



ودفع البكباشي محمد كامل عن نفسه التهمة بأن جموع المتظاهرين هاجموا البندر وطلبوا منه تسليمهم أسلحة البوليس والخفراء وقام بالاتصال بالمدير "محمد علام باشا" فنصحه بعدم مقاومة الثوار وتركهم يقتحمون قسم الشرطة واستولوا على الاسلحة واستشهد بـ " محمد علام باشا " ولكن جاءت شاهدته على غير ما ذكره البكباشي محمد كامل فحكمت عليه المحكمة العسكرية بالاعدام، وتم اعدامه رميا بالرصاص يوم الثلاثاء 10 يونيو 1919.