سقوط عصابة بسبوسة للاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عصابى تشكيل عصابى يتزعمه " بسبوسة " للاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.



وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الجهود الأمنية لضبط مروجى المواد المخدرة فقامت حملة أسفرت عن ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الفودو بشبرا الخيمة وهم فاروق ر ف "وشهرته " بسبوسه " والسابق اتهامه في ( 2 ) قضية ( مخدرات ) ومحمد ج ع عاطل والسابق اتهامه في ( 3 ) قضية ( مخدرات ) وأحمد د ع " عاطل وحمادة م ا " عاطل والسابق اتهامه في ( 6 ) قضية ( مخدرات – تبديد – سلاح ضرب ) وإبراهيم ح ا "عاطل.



وذلك بالقرب من مدرسة عبدالمنعم رياض الابتدائية – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وضبط بحوزتهم كمية من الفودو المخدر تزن 700 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما وكمية من الحشيش المخدر تزن 50 جراما ومبالغ مالية وهواتف محمولة.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.

