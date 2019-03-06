بعد إعلان السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.. الفنادق كاملة العدد.. فيديو

عرض برنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية" اليوم، الأربعاء، تقريرًا حول انشغال فنادق أسوان؛ حيثُ إنها أصبحت تعج بالسياح.



بعد ركود استمر لسنوات تشهد المواقع الأثرية في مصر رواجا سياحيا، وزارة الثقافة وضعت أنشطة على مدار العام بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.



وقال أحد التجار، إن الركود استمر لـ 8 سنوات، والآن أصبح هناك فرق بين السنوات السابقة وحاليًا من حيثُ السياحة، مضيفًا أن عودة السياحة تزامنت مع إعلانها عاصمة للشباب الأفريقي.

