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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع فعاليات برنامج أمن الوثائق والمستندات.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:59 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تابع الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، فعاليات البرنامج التدريبي "أمن الوثائق والمستندات" ، بمدرسة صبري البكباشي الإعدادية بالفيوم، كما تفقد المدرسة والفصول الدراسية لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

وحضر وكيل تعليم الفيوم ندوة بمدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المحاسبة ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة بقرع الفيوم تحت عنوان "مخاطر الزواج المبكر".

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