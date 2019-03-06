نفوس مظلمة أحدث إصدارات دار الميدان للنشر

أصدرت دار الميدان للنشر والتوزيع رواية بعنوان "نفوس مظلمة"، للكاتبة إيمان الجداوي.



وتشارك الرواية في الدورة الخامسة من معرض الشيخ زايد للكتاب، والمقام في الفترة من 1 وحتى 10 مارس الجاري، بجوار كلية الهندسة بمدينة الشيخ زايد.



وتأتي الرواية كمحاولة لكشف بعض من أسرار النفس البشرية في إطار درامي اجتماعي، يعكس العالم الواقع الذي نعيش فيه.



وتدور "نفوس مظلمة" حول زينب ابنة بواب إحدى العمارات، والتي تروي قصص سكان العمارة من خلال احتكاكها بهم نتيجة عملها.



ومن خلال سرد زينب لحكايات السكان، تعكس التناقض الواضح بين ما يجول في خاطرها اتجاه الأحداث وبين الواقع وكذلك بين ما يقال بين السكان، حتى تكتشف في النهاية المغزى من كل تلك الأحداث بنفسك.