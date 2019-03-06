ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:09 م
صدى البلد
أحمد على
توافد الآلاف من أبناء ومواطني محافظة الغربية، لليوم السادس على التوالي على مقرات حملات مبادرة " 100 مليون صحة "، فى يومها الخامس، بمراكز ومدن المحافظة، للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبل ضمن محافظات المرحلة الثالثة.

وأعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص عدد ٣٧٦٨١٩ مواطنا مع نهاية اليوم الخامس من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة ١٣٦ % من المستهدف اليومي البالغ نحو 55,356 ألف مواطن كما يعد المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.

وتوجه محافظ الغربية، بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

وتفقد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا لجان إجراء الفحص الشامل بكلية الصيدلة للطلاب والعاملين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة التي انطلقت أول مارس بمحافظة الغربية، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أنه تم تخصيص 3 فرق بكلية الصيدلة لإجراء الفحص الشامل للطلاب والعاملين، كما يمكن لأعضاء هبئة التدريس التوجه لذات الفرق او التوجه للمستشفى الفرنساوي ، مشيرًا  إلى أن أصحاب النتائج الايجابية يتم اجراء 3 اختبارات اخرى لهم وهي الكشف بواسطة دكتور امراض كبد وإجراء 12 تحليلا إضافيا إلى جانب تحليل pcr وهو تحليل أكثر دقة يحدد نسبة الاصابة ثم يتوجه المريض الى لجنة علاج الفيروسات بالمستشفى الفرنساوي لصرف العلاج.

وأضاف أن الكلية تشهد اقبال كبير من الطلاب حيث شهدت اليوم الثاني المخصص لإجراء الفحص بكلية الصيدلة اقبال كثيف من الطلاب والعاملين على الفرق الطبية الثلاثة المخصصة للكلية.
توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور
توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور
توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور
توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور
توافد الآلاف من مواطني الغربية على مقرات 100 مليون صحة.. صور

ترشيحاتنا

ناشيونال جيوجرافيك تدرج القاهرة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم

الكاف يعلن عن خطة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

طلبات غريبة من الأرجنتين لمشاركة ميسي أمام المغرب

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

تعرف على سعر متر الوحدات السكنية في أغلى 7 مناطق داخل العاصمة

كيف تحافظ على مساعدين سيارتك.. فيديو

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في 11 محافظة.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

ملثمون يحاولون السطو على سيارة نقل أموال بأسيوط.. وجهود أمنية لضبطهم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

أسفر عن ١٥ قطعة متميزة.. ختام سمبوزيوم النحت الدولى فى أسوان.. 7 أطفال يشاركون بـ 35 عملا للمرة الأولى.. صور

دوقة ساسكس تكشف مخاوفها من الدجاج المغسول بالكلور في الولايات المتحدة

طبلية رجب عامر.. حكاية فنان سيناوي وهب حياته للإبداع

فيديو

بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
تجربة لإبطال روبوت مفعول عبوتين ناسفتين.. فيديو
الصحة: 4.5 مليون طالب مستهدفين خلال حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم.. فيديو
البترول: اختيار 450 عاملا لإعدادهم لقيادة القطاع فى المستقبل.. فيديو
بعد إعلان السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.. الفنادق كاملة العدد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟