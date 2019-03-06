الصحة: 4.5 مليون طالب مستهدفين خلال حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة بالكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا لدى الأطفال، انطلقت في 6 محافظات؛ القاهرة، والسويس، ‏والإسماعيلية، و‏كفر الشيخ، والمنوفية، و بني سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر ‏الأحمر، وأسوان، والأقصر.



وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الأربعاء، أنهم قاموا بفحص أكثر من 3 ملايين تلميذ منذ انطلاق المرحلة الأولى للمحافظة.



وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف الكشف عن 4.5 مليون طالب، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الفحص، هي؛ الجيزة، والبحيرة، والقليوبية، وأسيوط.

