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البترول: اختيار 450 عاملا لإعدادهم لقيادة القطاع فى المستقبل.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:05 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزير البترول المهندس طارق الملا بحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية فرص تعزيز مجالات التعاون، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون فى قطاع البترول وتقديم دعم تمويلى للمشروعات البترولية.

وأضاف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على تمويل عدة مشروعات من بينها المشروع الخاص باستغلال الغازات المصاحبة للبترول بدلًا من حرقها، مشيرًا إلى أنه جار تحسين الجوانب البيئية فى المواقع بجوانب البترول.

وأكد أن الاستيراتيجية تهدف لرفع كفاءة التشغيل والاستدامة فى المشروعات البترولية، موضحًا أنه تم اختيار 450 عاملا لإعدادهم من خلال البرامج التدريبية الخاصة لقيادة قطاع البترول فى المستقبل.

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