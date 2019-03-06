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حوادث

رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:59 م
الحماية المدنية ينتشلون
الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من اسفل عقار منهار
مصطفى الرماح
قام رجال الحماية المدنية بتنفيذ عروض تدريبية على عمليات انتشال مواطنين من أسفل العقارات المنهارة، بواسطة رجال الحماية المدنية والكلاب البوليسية المدربة على ذلك والمعدات الحديثة.

يذكر أن وزارة الداخلية، أقامت اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور عدد من مساعدي الوزير وأسر شهداء ومصابي الحماية المدنية.
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور
رجال الحماية المدنية ينتشلون ضحايا من أسفل عقار منهار.. صور

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