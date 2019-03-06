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لو عاوز ترخص مركب عشان تشتغل عليها.. اتبع الخطوات التالية | خدمات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:34 م
مراكب نيلية
مراكب نيلية
أحمد أبوشوشة
إذا قررت في يوم من الأيام البدء في مشروع للإبحار في نهر النيل وقمت بشراء مركب والعمل عليها بشكل عام، فماذا عن الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها لتقنين مشروعك؟ في السطور التالية سنقدم لك الإجراءات التي لابد أن يمر بها صاحب المركب ليصبح ملفه مكتملا ويحق له الإبحار فى نهر النيل وهي كالتالي:
1- تجهيز صحيفة حالة جنائية
2- شهادة طبية
3- الحصوله على مؤهل دراسي لا يقل عن الشهادة الإعدادية
4- اجتياز دورة فى المعهد الإقليمى للنقل النهرى
5- استيفاء طاقم المركب بأكمله لهذه الإجراءات سواء البحار أو ميكانيكى المركب أو الكهربائى
6- دفع رسوم تصل لـ 600 جنيه للحصول على الترخيص

ولتقديم هذه الأوراق عليك التوجه إلى مقر هيئة النقل في "الزهراء - أثر النبى - مصر القديمة بجوار محطة مترو زهراء مصر القديمة".

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