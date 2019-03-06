ضبط شخص لنصبه على شابين بحجة تسفيرهما للخارج بالدول العربية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، الأربعاء، من ضبط شخص لنصبه على شابين بحجة تسفيرهما للخارج بالدول العربية مقابل تقاضي مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهما بالخارج بدائرة مركز "قطور"، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.



وتلقى العقيد أسامة حتاتة، مدير قطاع الأموال العامة بوسط الدلتا، إخطارا من المدعو "محمد. ع"، مواليد 1983، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور، بمديرية أمن الغربية وآخر بتضررهما من المدعو "جمال. ع"، مزارع، مقيم بدائرة ذات المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية، وتوفير فرصة عمل لهما بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

