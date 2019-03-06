وائل جمعة عن هزيمة ريال مدريد :لا بد للكبير يوما أن يمرض



علق وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق ، على هزيمة ريال مدريد أمام أياكس بنتيجة "4-1"، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، ليودع البطولة التي حمل لقبها في المواسم الثلاث الماضية.



وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا بد للكبير يوما أن يمرض.. لكن مكانته تبقى محفوظة.. هكذا هو ريال مدريد !".



يذكر أن ريال مدريد في الموسم الحالي، خسر لقب السوبر الأوروبي وخرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، بينما يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني ويبتعد عن الصدراة بـ12 نقطة.

