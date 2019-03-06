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محافظات

رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:35 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تفقد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، سير عملية التشغيل فى مختلف محطات الري بالمحافظة على مدار اليوم.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والري تقوم بأعمال الصيانة الدورية لها لضمان استمرار تشغيلها ورفع كفاءتها.

وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بالمرور على كل من محطة طلمبات النقرة 1، والنقرة 2، ومحطة طلمبات الطويسة وطلمبات البيارة وطلمبات السلسلة، وتم عمل الصيانة الدورية للمواقع والمعايرة اللازمة لضبط المناسيب وتنظيف الخلايا الشمسية ومراجعة كابل وحدات الطلمبات.

وتم تنفيذ ذلك على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد رئيس قطاع الرى، والمهندس على المنوفى رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وتحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بمحافظة أسوان، والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الموارد المائية والرى بأسوان.
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور
رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور

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