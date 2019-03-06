رى أسوان ينفذ الصيانة الدورية لمحطات طلمبات.. صور

تفقد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، سير عملية التشغيل فى مختلف محطات الري بالمحافظة على مدار اليوم.





وأشار عبد الرؤوف إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والري تقوم بأعمال الصيانة الدورية لها لضمان استمرار تشغيلها ورفع كفاءتها.





وقامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بالمرور على كل من محطة طلمبات النقرة 1، والنقرة 2، ومحطة طلمبات الطويسة وطلمبات البيارة وطلمبات السلسلة، وتم عمل الصيانة الدورية للمواقع والمعايرة اللازمة لضبط المناسيب وتنظيف الخلايا الشمسية ومراجعة كابل وحدات الطلمبات.



