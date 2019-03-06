إعلامي سعودي: نظام الحمدين أصيب بالجنون الإعلامي

نظام الحمدين أصيب بالجنون الإعلامي... بعد ندوة البارحة في جنيف والتي نظمها الغفران حاولت اخونجية معها منتم لحزب الله تخريب الندوة لكنهم فشلوا ... كان من المفترض أن يحضر القطري ابن صميخ شخصيا لسماع الغفران والرد عليهم لا أن يرسل الأذناب، ويطوبني شرف خدمة قضية شريفة ومرتبة عالية. — عبد العزيز الخميس (@alkhames) March 6, 2019

تسببت صحفية فى إحداث بلبلة وفوضى بدفاعها غير المبرر عن سياسة قطر بملف حقوق الإنسان، وذلك بأحد المؤتمرات المقامة فى جنيف، للحديث عن انتهاك “قطر” لحقوق الانسان وتعنتها مع قبيلة الغفران.وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس ، عبر صفحته نظام الحمدين أصيب بالجنون الإعلامي... بعد ندوة البارحة في جنيف والتي نظمها الغفران حاولت اخوانجية معها منتم لحزب الله تخريب الندوة لكنهم فشلوا".وتابع: "كان من المفترض أن يحضر القطري ابن صميخ شخصيا لسماع الغفران والرد عليهم لا أن يرسل الأذناب، ويطوبني شرف خدمة قضية شريفة ومرتبة عالية".