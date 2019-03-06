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أخبار العالم

إعلامي سعودي: نظام الحمدين أصيب بالجنون الإعلامي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:23 م
صدى البلد
شيرين عادل
تسببت صحفية فى إحداث بلبلة وفوضى بدفاعها غير المبرر عن سياسة قطر بملف حقوق الإنسان، وذلك بأحد المؤتمرات المقامة فى جنيف، للحديث عن انتهاك “قطر” لحقوق الانسان وتعنتها مع قبيلة الغفران.

وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز الخميس ، عبر صفحته نظام الحمدين أصيب بالجنون الإعلامي... بعد ندوة البارحة في جنيف والتي نظمها الغفران حاولت اخوانجية معها منتم لحزب الله تخريب الندوة لكنهم فشلوا".

وتابع: "كان من المفترض أن يحضر القطري ابن صميخ شخصيا لسماع الغفران والرد عليهم لا أن يرسل الأذناب، ويطوبني شرف خدمة قضية شريفة ومرتبة عالية".


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