رياضة النواب: مؤتمر نبذ التعصب لفتة طيبة تقضي على فتنة الملاعب

أشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتوصيات مؤتمر نبذ التعصب الرياضى، مؤكدا أن نتائج المؤتمر ثمينة للغاية وسيكون لها مردود إيجابى على جميع أفراد المنظومات الرياضية في مصر.



وأكد "رشاد"، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن المؤتمر لمسة وطنية ولفتة طيبة من الوزير أشرف صبحي؛ لنبذ التعصب والفتن وكادت تصل لأن تكون ظاهرة سلبية في ملاعبنا الرياضية، وبصفة خاصة بين جماهير كرة القدم.



وقال إنه يثق تمام الثقة في جميع المسئولين والقائمين على المنظومة، وفي حسهم الوطني وقدرتهم في التغلب على هذا التحدي الذي يتعلق بشبابنا ويهدد منظومتنا، وإنهاء حالة التعصب الكروي الذي يسيء لمنظومتنا الرياضية.



وأضاف أن الحوارات البناءة والهادفة السبيل الوحيد لتهيئة المناخ العام وتعزيز روح المنافسة الشريفة بما يصب في النهاية لصالح المنظومة الكروية ولصالح منتخبنا الوطني، مطالبا جميع رؤساء الأندية بالتكاتف وفتح حوارات مع المشجعين وزرع الروح الرياضية بداخلهم، وترسيخ الإيمان بثقافة المكسب والخسارة، وأن الرياضة خلقت للتقارب وليست للتعصب وافتعال أزمات.



وأوضح رشاد أن اللجنة حريصة كل الحرص على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة، لافتا إلى أن اللجنة قامت منذ وقت قريب بتصفية الأجواء بين المهندس هشام حطب وبين رئيس نادي الزمالك، وستمد يدها لأي محاولة من شأنها إعلاء القيم وتحسين المناخ العام للمنظومة.



يذكر أن الوزير أشرف صبحي دعا للمؤتمر، وحضره عدد كبير من الرياضيين، على رأسهم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورؤساء الأندية، ونجوم الأهلي والزمالك السابقين، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، وأسفر عن مجموعة من التوصيات التوافقية.