ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رياضة النواب: مؤتمر نبذ التعصب لفتة طيبة تقضي على فتنة الملاعب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:24 م
مؤتمر نبذ التعصب
مؤتمر نبذ التعصب
فريدة محمد- ماجدة بدوي
أشاد المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتوصيات مؤتمر نبذ التعصب الرياضى، مؤكدا أن نتائج المؤتمر ثمينة للغاية وسيكون لها مردود إيجابى على جميع أفراد المنظومات الرياضية في مصر.

وأكد "رشاد"، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن المؤتمر لمسة وطنية ولفتة طيبة من الوزير أشرف صبحي؛ لنبذ التعصب والفتن وكادت تصل لأن تكون ظاهرة سلبية في ملاعبنا الرياضية، وبصفة خاصة بين جماهير كرة القدم.

وقال إنه يثق تمام الثقة في جميع المسئولين والقائمين على المنظومة، وفي حسهم الوطني وقدرتهم في التغلب على هذا التحدي الذي يتعلق بشبابنا ويهدد منظومتنا، وإنهاء حالة التعصب الكروي الذي يسيء لمنظومتنا الرياضية.

وأضاف أن الحوارات البناءة والهادفة السبيل الوحيد لتهيئة المناخ العام وتعزيز روح المنافسة الشريفة بما يصب في النهاية لصالح المنظومة الكروية ولصالح منتخبنا الوطني، مطالبا جميع رؤساء الأندية بالتكاتف وفتح حوارات مع المشجعين وزرع الروح الرياضية بداخلهم، وترسيخ الإيمان بثقافة المكسب والخسارة، وأن الرياضة خلقت للتقارب وليست للتعصب وافتعال أزمات.

وأوضح رشاد أن اللجنة حريصة كل الحرص على إزالة العوائق التي تقف أمام تطوير علاقات أعضاء المنظومة، لافتا إلى أن اللجنة قامت منذ وقت قريب بتصفية الأجواء بين المهندس هشام حطب وبين رئيس نادي الزمالك، وستمد يدها لأي محاولة من شأنها إعلاء القيم وتحسين المناخ العام للمنظومة.

يذكر أن الوزير أشرف صبحي دعا للمؤتمر، وحضره عدد كبير من الرياضيين، على رأسهم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورؤساء الأندية، ونجوم الأهلي والزمالك السابقين، وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، وأسفر عن مجموعة من التوصيات التوافقية.

ترشيحاتنا

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها (+18)

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

شاهد .. عمرو دياب ودينا الشربيني يتدربان في نفس الجيم .. صور

تعرف على صلاة واحدة تعادل 360 صدقة

غرفة صناعة الملابس: مصر تنتج الملابس بتكلفة أقل من الصين وتركيا.. فيديو

قطعة منها تخلصك من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة

مجدي طلبة: ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15%

الكاف يعلن عن خطة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب السبت المقبل

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

ترامب يسخر من عدم ترشح هيلاري كلينتون لانتخابات 2020

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

فيديو

وزير الخارجية الصومالي: مازلنا نعانى اقتصاديا ونحتاج للدعم السياسي .. فيديو
بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية
وزير خارجية الصومال: ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة القضايا المشتركة.. فيديو
خارجية الصومال: مستعدون للمشاركة في أي مبادرة تخدم مصالح الدول العربية
وزير خارجية السودان: مستمرون في دعم الدولة الفلسطينية حتى تحريرها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟