بالوعات الصرف وكابلات تليفونات طنطا قنبلة موقوتة تهدد المواطنين.. صور

شهدت منطقة محيطة بديوان مبنى سنترال مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم حالة من الرعب والفزع الشديدين على وجوه الآلاف من أبناء الشارع الغرباوي، بسبب هبوط بلاعات الصرف الصحي وكابلات تليفونات مفتوحة أمام أبواب السنترال، وهو ما أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم لخطر الموت والسقوط داخل البلاعات خلال الأيام الماضية.



وكانت "صدى البلد" قد رصدت وجود بلاعات الصرف بدون أغطية بالطريق المؤدي لشارع البحر الرئيسي وهو الأمر الذي يعد ناقوس خطر يهدد حياة الآلاف من المواطنين المترددين على قضاء حوائجهم داخل السنترال يوميا.



فى المقابل أصدر اللواء المهدس هشام السعيد محافظ الغربية، توجيهاته إلى رئيس حي ثان طنطا بالضرورة التدخل الفوري والعاجل لمواجهة أخطار تلك البالوعات وصيانته بشكل دوري حفاظا على حياة وأرواح المواطنين.