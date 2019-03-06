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محافظات

محافظ البحر الأحمر على رأس وفد رسمي للمشاكة في فعاليات بورصة برلين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
ترأس اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، وفدا رسميا فى فعاليات بورصة برلين السياحية لعام 2019.

يأتى ذلك من منطلق الاهتمام بحضور فعاليات المؤتمرات والمعارض السياحية المهمة والاهتمام بالسوق السياحية الألمانى.

جدير بالذكر أن بورصة برلين تعد أكبر معرض سياحى فى العالم، وتستمر الفعاليات فى الفترة من 6 وحتى 8 مارس الجارى، وسط مشاركة ١٨٠ دولة و١٠ آلاف عارض، من العاملين بالقطاع، فى مختلف الدول المشاركة، وتشارك مصر فى المعرض، الذى يقام على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع، بجناح خاص يضم ١٠٠ عارض.

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