شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد توزيع مالها الخاص على الأبناء حال حياتها

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز للشخص التصرف في ماله الخاص حال الحياة كيفما يشاء ، سواء بتوزريعه على الأبناء أو بناء مشروع خيري أو التصدق به لصالح الفقراء فكل ذلك جائز.





وأضاف جمعة خلال إجابته على سؤال سيدة تسأل: "أنا أرملة ولدي من الأبناء بنت وولد فهل يمكنني التصرف في أمواله حال حياتي وتوزيعها عليهم حسب حالة كل ابن" ؟ نعم يجوز لك ذلك ولك ان تميز أحد الأبناء عن الآخر إذا كان لديه ظروف خاصة كأن يكون مريض أو قاصر او أي سبب آخر.



