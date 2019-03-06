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ديني

شاهد.. رد علي جمعة على سيدة تريد توزيع مالها الخاص على الأبناء حال حياتها

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إنه يجوز للشخص التصرف في ماله الخاص حال الحياة كيفما يشاء ، سواء بتوزريعه على الأبناء أو بناء مشروع خيري أو التصدق به لصالح الفقراء فكل ذلك جائز.

وأضاف جمعة خلال إجابته على سؤال سيدة تسأل: "أنا أرملة ولدي من الأبناء بنت وولد فهل يمكنني التصرف في أمواله حال حياتي وتوزيعها عليهم حسب حالة كل ابن" ؟ نعم يجوز لك ذلك ولك ان تميز أحد الأبناء عن الآخر إذا كان لديه ظروف خاصة كأن يكون مريض أو قاصر او أي سبب آخر.

وتابع: أما إذا كان هذا المال تركة تركها والدهم لهم فلا يجوز لك التصرف فيها مطلقا بل توزع كميراث عليهم بما أمر الله تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين".

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