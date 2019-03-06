خلال شهر فبراير.. 13808 منتفعين من خدمات تنظيم الأسرة بالفيوم

أعلنت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المديرية حققت عددا من الانجازات خلال شهر فبراير، حيث قامت إدارة مكافحة العدوي، تم المرور علي مستشفى الفيوم العام وتدريب الفريق علي الإداريات وكيفيتها وتم المرور علي وحدة قلهانة ووحدة العزب وتدريب العاملين بهم علي الحقن الامن، وتم المرور على مستشفى اطسا.

وتم عمل اختبار للمتقدمين للالتحاق بالفريق، وتشكيل فريق جديد مكون من طبيب أخصائي نساء وتوليد وعدد (3) أخصائي تمريض، وتم عمل رصد المواضع الجراحية والقساطر البولية بمستشفي الفيوم العام، وتم تقييم مستشفي الفيوم العام والرمد بنموذج (د) المحدث وفي إدارة الخدمة الاجتماعية، تم عقد اجتماع مع الأخصائيين الاجتماعيين علي مستوى مدارس التمريض بالمحافظة، وتم عقد ندوه لمدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة التثقيف الصحي وبالتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين بمستشفي الرمد وتم المرور علي مركز الكلي الصناعي بمستشفي الفيوم العام.





وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1663 مريضا بالقوافل الطبية بالسنباط مركز الفيوم، وفي إدارة العلاج الطبيعي تم المرور علي المركز الحضري بالشيخ حسن والكيمان، كما قامت إدارة البيئة بالمرور علي " مزارع الدواجن ،الزرائب ،أماكن تربية الحيوانات،المدارس ،الأسواق العامه ،الجبانات ،السلخانات وحمامات السباحه ،الغسيل الكلوي، المياه المرشحة" بالإضافه إلي قيام إدارة وحدة النفايات بحرق 15400 ك نفايات وفي إدارة المعامل تم صرف طلبية مستلزمات " 20 كرتونة أنابيب أديتا وعدد 20 كيس أنابيب بندروف وعدد 15 كيس تبس أزرق وعدد 200 علبة شرائط زلال وسكر لph وعدد 200 علبة شرائط comp 10 " من التموين الطبي بالعباسيه وتركيب جهاز أخر للمعادن الثقيلة بالمعمل الكيماوي .





وتابعت أن في اداره تنظيم الاسره اجمالي المنتفعات 13808 والحصول علي وسيله 13671 وعدد طلعات العيادات المنتقله 33، وفي اداره الجوده تم المرور علي مستشفي طاميه والمرور علي بنك الدم الاقليمي والمعمل المشترك وتم تدريب الصيادله علي مفاهيم الجوده واداره وسلامه الدواء، وفي اداره الثقافه الصحيه تم عمل ندوه عن حمله شلل الاطفال وترشيد استهلاك العلاج والتقزم وعمل محاضره تدرببيه لأعضاء جمعيه طلائع المستقبل وندوة عن شلل اطفال









وفي اداره رعايه الامومه والطفوله تم استلام 32 علبه نيوكيت 2لبن حساسية فوق السن وتم استلام عدد 6000 شهاده راغبي الزواج من الاداره وتم استلام طلبيه البان المرحله اولي عدد 25008 علبه من جهاز المشروعات وعدد12576 علبه البان مرحله تانيه من شركه المصريه لتجاره الادويه الي التموين الطبي وعمل بيان الالبان اليومي والاسبوعي وإرساله للوزارة.





وفي اداره العلاقات العامه تم عقد اجتماع لمفتشي الأسنان والمرور علي وحدات قلهانه وقلمشاة وجردو وبيهو والكعابي والإعلام وسنهور القبلية من قبل مفتش الاسنان وتم تحويل غير الملتزمين من الاطباء الي الشئون القانونية، ومشاركة طالبات معهد ومدارس التمريض التابعين للادارة بعد أن تم تدربيهم في حملة التطعيم ضد شلل الاطفال والتعاون مع اداره الصيدلة في تدريب 25 من الصيادلة علي مفاهيم الجودة الشاملة.



