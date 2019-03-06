الأمن العام يضبط شخصين سرقا شقة مدرس أجنبي بالإسكندرية

تمكن قطاع الامن العام من ضبط مرتكبى واقعة سرقة متعلقات ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بالإسكندرية، وإعادة المسروقات.



كثفت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية جهودة لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بالإسكندرية من مسئولى الأمن الإدارى بإحدى الجامعات - بمدينة برج العرب - بدائرة القسم بقيام مجهولان بالدلوف إلى أحد الشقق السكنية بالتجمع السكنى الخاص بتلك الجامعة يُقيم بها مدرس بذات الجامعة وزوجته يحملا جنسية إحدى الدول الأجنبية، ٦٣ سنه سرقة (حقيبة يد بداخلها مبلغ "28 ألف ين يابانى - 6 آلاف جنيه - فيزا كارد- هاتف محمول – عدد 2 أيباد)، وضبط أحد الجناة المدعو/مصطفى.م.م، وبحوزته (حقيبة اليد وبداخلها مبلغ "28 ألف ين يابانى" - عدد 1 أيباد - هاتف محمول ) ، وإعترافة بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران هاربان.



أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقًا وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد المتهمان الهاربان وهم كلًا من المدعو/معتز.ص.م، 27 سنه"عاطل"، وسبق إتهامه فى قضية "سرقة بالإكراه" و المدعو/يوسف.ب.ف، 24 سنه "نجار"،وسبق إتهامه فى (8) قضايا "مخدرات- سلاح أبيض - مشاجرة"، ومُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.. تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

